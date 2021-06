Melissa Lobatón revela que fue estafada por internet: “Perdí 4.000 soles”

A través de sus redes sociales, Melissa Lobatón Klug reveló, muy mortificada, que fue estafada tras hacer una compra por internet. La joven dijo que lo hizo de manera desesperada y que ahora se encuentra mal.

La hija de Melissa Klug quizo adquirir un celular y admitió que compró el aparato de manera rápida, pues sostuvo que un familiar, que se encuentra en Estados Unidos pudo comprarlo.

“Me lo iban a comprar en Estados Unidos pero yo ya lo quería tener. No sé qué me pasó ese día, ese día estaba como muy desesperada, muy alocada, no sé, me sentía súper rara y decía ‘quiero mi teléfono’”, sostuvo la influencer.

Asimismo, Melissa dijo que pagó de manera adelantada para adquirir dicho producto. “Me dijo que tenía que hacerle el depósito supuestamente el 50% adelantado y el 50% cuando te lo entregan. (...) Tengo que admitir que cometí un gran error. La cosa es que deposité toda la plata, el delivery supuestamente ya estaba cerca, pero al final no llegó el delivery”, añadió.

Finalmente, a través de sus historias en Instagram dijo que no se lo comentó a ninguno de sus familiares. “Yo hice todo esto sola, sin consultar a mi mamá ni a mis hermanas, lo hice por apurada, por alocada. Deposité toda la plata, obviamente, me estafaron, perdí los 4.000 soles. Estuve como una semana prácticamente mal, porque estaba triste por lo que había pasado porque obviamente fue mi culpa. Por querer apresurar las cosas cometí este error”, señaló.

