Jossmery Toledo tras debut en Reinas del show: “No es lo mismo que bailar en TikTok”

La expolicía Jossmery Toledo se pronunció luego de su debut en Reinas del show 2021, reality conducido por Gisela Valcárcel que se estrenó el último sábado 26 de junio.

La influencer se mostró feliz por su primera presentación al ritmo de “Pasito tun tun” de Agua Bella. Aseguró que jamás pensó que podría participar en el concurso de baile.

“No lo imaginaba. Es para poder soltarme, en realidad, no pensé ser la primera, fue asombroso, una experiencia única”, expresó para América espectáculos.

Sobre la crítica que recibió del jurado conformado por Santi Lesmes, Morella Petrozzi, Carlos Cacho y Belén Esteves, Jossmery Toledo mencionó que aceptará las opiniones para mostrar un mejor desempeño en las siguientes galas.

Además, afirmó que no es lo mismo hacer una coreografía en un video de TikTok, plataforma con la que se hizo conocida en las redes sociales, que bailar en el escenario de Reinas del show.

“La calificación del jurado las acepto, me encanta que me critiquen para poder mejorar... Para mí es un reto, no es lo mismo bailar en televisión porque le tienes que meter más fuerza y dureza, no es lo mismo que bailar con una cámara en TikTok ”, agregó la participante.

Respecto a sus continuos viajes fuera del país, Jossmery Toledo reveló que espera encontrar el amor en el extranjero . “Pienso encontrar mi novio afuera, estoy soltera”, mencionó la expolicía con una sonrisa en el rostro.

