Jazmín Pinedo tras su regreso a la TV: “Conducir Esto es guerra fue un regalo”

Jazmín Pinedo regresó a la televisión como participante del concurso de baile Reinas del show, conducido por Gisela Valcárcel. La ex chica reality se mostró feliz por esta nueva faceta en su carrera.

Sin embargo, recordó con nostalgia su paso por el programa Esto es guerra, donde trabajó como conductora hasta fines del 2020.

“Siento que cubrí las expectativas, pero me están comparando con figuras de televisión como Johanna, María Pía, Gian Piero Díaz. Conducir Esto es guerra fue un regalo”, expresó la expresentadora para Trome.

Reveló que ella ya sabía que su labor en Esto es guerra terminaría, y que Johanna San Miguel regresaría para tomar su lugar en la conducción.

“Yo sabía que Johanna iba a volver, la gente puede decir muchas cosas, pero yo sé con quién hablé, negocié y de lo que soy capaz. En la conducción no tengo ni seis años completos y tener las oportunidades que hasta el momento he tenido, para mí, ha sido un privilegio”, agregó.

Sobre su participación en Reinas del show, mencionó que para ella su presencia en el concurso de Gisela Valcárcel no significa dar un paso atrás en su carrera televisiva.

“No considero que ingresar al reality sea un retroceso en mi carrera y no me siento menos. Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme”, señaló Jazmín Pinedo en una nota de prensa.

