¡J Balvin y Valentina Ferrer se convirtieron en padres primerizos! El artista colombiano y la modelo anunciaron la llegada de su hijo con un corto mensaje a través de redes sociales.

“Querido Rio”, escribió el representante del género urbano la tarde del último domingo 27 de junio, con lo que confirmó la llegada de su primogénito y el nombre del pequeño.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar. Fueron miles de personas las que le expresaron sus felicitaciones al reguetonero y le desearon lo mejor al nuevo integrante de la familia.

J Balvin y Valentina Ferrer ya son padres: el reguetonero confirmó el nacimiento en redes. Foto: captura Twitter

El nacimiento llegó tan solo días después que la modelo de origen argentino compartiera una tierna publicación en Instagram, en la que comparó su figura en el primer mes de embarazo con una imagen de su pancita a los 9 meses.

La famosa pareja conformada por J Balvin y Valentina Ferrer anunciaron su embarazo a mediados de abril en una entrevista exclusiva que otorgaron a la revista Vogue México.

En la conversación con el medio, la joven de 27 años contó cómo fue su experiencia al enterarse de su gestación.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear. (...) Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya. No estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si voy a engordar o si no voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, dijo la modelo.

J Balvin y Valentina Ferrer anuncian embarazo con tierna sesión de fotos. Foto: Vogue/ Instagram

