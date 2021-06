Guty Carrera revela que padece secuelas de la COVID-19 y llevará rehabilitación

Desde México, Guty Carrera contó detalles sobre su tratamiento contra la COVID-19, enfermedad que contrajo hace unas semanas cuando participaba en el reality Guerreros 2021, que se transmite por Televisa.

El modelo peruano se mostró afectado debido a que su estado de salud se complicó al punto que tuvo que recibir oxígeno para poder respirar con normalidad.

“Muchas personas toman esto como si fuera un juego y la verdad cuando uno se contagia, ahí recién empieza a reflexionar y cambiar la manera de pensar. No podemos bajar la guardia, debemos ser responsables con nuestra salud y la de los demás”, expresó el chico reality.

Reveló algunos de los síntomas que presentó durante el tratamiento. “Esta experiencia ha sido horrible, no poder respirar, es feo sentir tanto dolor de cabeza, una migraña tan intensa, las fiebres por la noche. No salgan a fiestas, no salgan a la calle”, agregó.

Guty Carrera afirmó que llevará rehabilitación para poder superar las secuelas que le ha dejado el coronavirus , pese a que durante mucho tiempo se ha dedicado al deporte.

“Estoy en el día 16, ya salí de la peor parte, pero aún sigo teniendo secuelas, las tengo que curar con rehabilitación. Yo no puedo inhalar mucho aire porque siento que mis pulmones se me inflaman; si camino de un lado a otro, siento que me agito. Perdí mucha condición física, bajé cuatro kilos. Me afectó. Estuve muy asustado por mi oxigenación”, señaló.

Negó que se haya vacunado en Estados Unidos como lo hicieron otros competidores de Guerreros 2021. Además, recomendó a los jóvenes deportistas a no bajar la guardia ante la propagación del virus.

“La COVID no discrimina a deportistas. He tenido amigos más jóvenes que yo que han perdido la vida. Han fallecido como cinco personas cercanas a mí”, aseveró el peruano.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.