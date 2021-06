Reinas del show: Paula Manzanal sorprende al bailar “Dos locos” en el reality de baile

¡Confirmado! Paula Manzanal era una de las más voceadas para presentarse en la pista del realty Reinas del show y alegró a sus seguidores al aparecer en el estreno, con una actuación al ritmo del tema “Dos locos”.

La modelo aseguró que aceptó estar en el concurso por una promesa que le había hecho a Gisela Valcárcel y, además, recibió todo el apoyo de su pareja Fabio Agostini. “Él me dijo: ‘Anda, muñeca, aquí te espero’ (...) Subí a mi bebé al avión y le dije: ‘Hijito, nos regresamos’ para estar con la familia y a él le encanta”, relató.

Tras su presentación, Paula Manzanal recibió recomendaciones y comentarios positivos por parte del jurado. “Déjame decirte que estoy gratamente sorprendido porque esperaba la mitad de lo que he visto. Obviamente es la primera gala, te voy a dar la posibilidad de demostrar que no solamente eres una chica que está en el medio para tomarse fotos o tener romances. ¡Vamos por más! Bienvenida a Reinas del show”, comentó Carlos Cacho.

Por su parte, Santi Lesmes recordó que la influencer estudió ballet hasta los doce años; no obstante, no vio la técnica de baile en la actuación. “Supongo que después tuviste una pérdida de memoria, pero te he visto en el escenario y hay algo en ti que me ha hipnotizado y eso me encanta”, aseveró.

El jurado advirtió a Paula Manzanal sobre las distracciones que le podría generar su reciente relación sentimental con el modelo español Fabio Agostini. “Hay una diferencia horaria con las Islas Canarias de siete horas, entonces cuidadito con esas conversaciones, no te vayas a desvelar y se te olvidan las coreografías”, bromeó.

