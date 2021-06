Reinas del show: Jazmín Pinedo regresa a la televisión para participar en el reality de baile

Jazmín Pinedo alegró a sus seguidores al ser anunciada como una de las participantes del nuevo reality Reinas del show, luego de haber anunciado su salida temporal de la televisión para culminar su carrera universitaria y dedicarse a la crianza de su pequeña Khaleesi.

La expresentadora de Esto es guerra fue la última participante del concurso de talentos en ser anunciada por Gisela Valcárcel, durante el estreno del programa este sábado 26 de junio.

Tras su ingreso al set de América televisión, la popular ‘Chinita’ contó que aceptó la propuesta de la producción a última hora. “Quiero agradecerte a ti (Gisela) y a tu producción por la paciencia y por la oportunidad que me dan por reencontrarme con la gente, a la que quiero mucho”, expresó muy emocionada.

“Cuando primero dije que no, me sentí supertriste, me bajé la mitad de una botella de vino, me volvió a llamar Armando y me agarró medio sazonada, y dije: ‘Sabes qué, a mí me encantan los riesgos’. Lo voy a tomar, porque además sé lo que vas a hacer esta temporada y estoy feliz de que podamos ayudar a las personas”, continuó.

Jazmín Pinedo también aprovechó para enviar un saludo a Gino Assereto y a su hija, quienes se encontraban viendo su ingreso a la competencia desde su hogar. “Él está en casa con mi gorda (su hija) y quiero mandarles un beso enorme. Somos un gran equipo”, acotó.

La influencer y modelo tendrá que demostrar lo mejor de su talento para el baile, y se enfrentará a Jossmery Toledo, Janet Barboza, Milena Zárate, Korina Rivadeneira, Paula Manzanal, entre otras figuras del espectáculo, a lo largo de la temporada.

