Mamá de Daniela Darcourt sobre los inicios de la salsera: Se aprovecharon, la engañaron

A través del nuevo episodio de “Esa soy yo”, en su cuenta de YouTube, la mamá de la cantante salsera Daniela Darcourt recordó difíciles episodios que vivió su hija al ser estafada por un empresario a inicios de su carrera.

En el documental sobre la carrera la cantante, ‘Doña Rosa’ contó diversos pasajes de la vida artística de Darcourt. Ella dijo que su hija aceptó muchas cosas al inicio de su carrera por desconocimiento.

“De inicio, quizás por el mismo hecho del desconocimiento ¿no? de cómo era todo este movimiento. Para mí, (Daniela era) una niña, empezó sola y cuando fue avanzando lo sentí tan ¿cómo te puedo decir? un golpe tan, tan doloroso porque sentí que mi niña bueno, la palabra así bien dicha, se aprovecharon de ella, la engañaron, como dicen, le pintaron las estrellas, la luna, qué se yo”, expresó su mamá mortificada.

Asimismo, detalló: “No fue fácil para poder desligarse (...) se deprimió y por un momento pensó que ya ahí se había acabado todo”.

Finalmente, ‘Doña Rosa’ recordó que Daniela Darcourt vivió complicados momentos y la vez que conversó con el empresario que la trató mal. “Lo único que se me quedó grabado y es hasta el día de hoy, te soy franca, lo tengo no como resentimiento, sino como algo que sí me dolió, me dijo, así, chiquitito, después de toda la conversación: ‘Sabe qué, me dijo, yo no necesito de Daniela para llenar mis locales’”.

