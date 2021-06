Luisito Comunica revela que sufrió intento de robo durante marcha LGBTQ+ en México

Luisito Comunica se refirió a un incómodo momento que vivió durante la marcha LGBTQ+ que se llevó a cabo en Ciudad de México el último sábado 26 de junio. La popular figura de redes sociales reveló a sus seguidores que intentaron robar su teléfono durante el evento.

El influencer indicó que se encontraba grabando contenido, cuando sintió que alguien intentaba sacar algo de su bolsillo. “Todo bonito, pero me quisieron robar, ahí en pleno evento, en plena marcha”, dijo en su cuenta de Instagram.

El viajero precisó que la gran cantidad de gente presente en el lugar dificultaba el tránsito de personas y, por lo tanto, estaban más expuestos: “Estás rodeado de muchas personas, y yo empecé a sentir como alguien deslizaba mi teléfono (del bolsillo). Volteo y veo una mano claramente”.

Aunque pudo evitar el acto, decidió alertar a los asistentes sobre la presencia del delincuente, quien reaccionó violentamente.

A pesar del mal rato, Luisito Comunica no dudó en resaltar la buena organización de la marcha LGBTQ+ y aseguró que pasó un grato momento.

“(La pasé) muy bien, la ‘neta’. Estuvo muy bonito el evento, muy alegre. Es muy bonito ver a tantas personas reunidas, levantando la voz. Muchas personas, en verdad. Fue un evento muy grande, muy bello”.

Meses atrás, Luisito Comunica ya había atravesado por una experiencia similar. El influencer contó a sus seguidores que fue víctima de un hurto en las instalaciones de un aeropuerto en México.

Según informó en redes sociales, decidió llevar a su viaje un par de celulares extra por si el que tenía presentaba algún inconveniente. Sin embargo, al llegar a su destino se dio cuenta que la bolsa que contenía los equipos electrónicos no estaba en su maleta.

“Yo les comenté que iba a llevar varios teléfonos por si me robaban. Los había guardado en esta bolsa; pues qué creen, no está. Y encima me dejaron este teléfono”, agregó.

El youtuber contó cómo le abrieron la maleta y sustrajeron los dispositivos móviles. Foto: Luisito Comunica/Instagram

