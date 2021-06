Jazmín Pinedo tras su debut en Reinas del show: Quiero ser una artista completa

Jazmín Pinedo reapareció en televisión luego de muchos meses desde su última presentación en En boca de todos. La ex chica reality regresó para formar parte de Reinas del show.

En una conferencia de prensa, tras su debut en el programa de baile de Gisela Valcárcel, la joven madre de familia habló sobre su sentir en esta nueva experiencia.

“Estoy feliz, emocionada, tengo un poco de nervios todavía, ayer de la adrenalina no he podido dormir, es un reto para mí porque no estoy en mi cancha y además que mis horarios están apretados . Pero es un reto que lo tomo con muchas ganas y felicidad”, expresó Pinedo.

Así también, dijo que no será nada fácil superar las galas, pues también compite con talentosas bailarinas. “Hay chicas con mucho sabor, con mucho ritmo y que también cuentan con el apoyo del público, entonces, fácil no va a estar, pero creo que así es más entretenido”, señaló.

Jazmín Pinedo sobre los retos en su vida

En otro momento de la charla, habló sobre sus distintos roles en la televisión. “ Yo quiero ser (artista) completa, y para eso debo de prepararme . Siento que he avanzado un poco en la conducción, porque tengo solamente casi 6 años, a diferencia de figuras poderosísimas en la televisión”, relató.

“Siento que me permite tener mejores herramientas en mi trabajo, para mí sí es importante. Esto va a ser parte de un aprendizaje”, finalizó.

