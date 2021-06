Jazmín Pinedo: No considero que entrar a Reinas del show sea retroceder en mi carrera

Jazmín Pinedo tuvo un muy celebrado debut en Reinas del show, el último sábado 26 de junio. La exconductora de televisión brilló con todo lo alto tras su primera presentación.

En medio de esta alegría, la joven modelo celebró su regreso a las pantallas de televisión declarando para los medios. Durante la charla, habló de esta nueva experiencia en el reality de Gisela Valcárcel.

Al respecto, contó que ingresar a este concurso forma parte de su desarrollo artístico y profesional. Además, se mostró decidida en seguir afrontando retos.

“ No considero que ingresar al reality sea un retroceso en mi carrera y no me siento menos . Sé que puedo enfrentar estos retos y los que me pongan. Me hacen comparaciones con otras personas siempre y recién tengo cinco años como conductora, tengo una carrera por delante para desarrollarme”, expresó Pinedo.

Del mismo modo, se refirió a su etapa como conductora en Esto es guerra y comparó apariciones de otros presentadores de programas en el famoso espacio de competencias.

“Por ahí han pasado figuras importantes como Aldo Miyashiro, Rebeca Escribens y Carlos Alcántara”, indicó.

“Extrañaba el contacto con el público. He llegado tarde a mi casa y he recibido una cantidad de mensajes, les agradezco. Estoy emocionada y con nervios. Es un reto porque no es mi cancha. Veo la competencia difícil, pero así es más entretenido ”, añadió sobre su retorno triunfal a las pantallas de América TV.

Jazmín Pinedo se comprometió a dar lo mejor de su talento en la pista de baile de Reinas del show. Foto: Jazmín Pinedo / Instagram

