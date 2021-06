Janet Barboza se une al elenco de Reinas del show: Nunca imaginé volver a la pista

Janet Barboza se atrevió a cumplir uno de sus sueños, ser presentada en la pista de baile de Reinas del show. La conductora de América hoy fue presentada el sábado 26 de junio en el programa de Gisela Valcárcel.

La empresaria reveló que pensó mucho en la propuesta que le dio el productor del concurso Armando Tafur. No obstante, finalmente aceptó asumir el reto.

“El productor Armando Tafur convence hasta las piedras. Nunca me imaginé que después de mi última presentación en el año 2015 que yo iba a regresar a esta pista ”, fueron las palabras de la figura de América TV.

“La pensé antes de regresar y me dije: ‘¿Vamos o no vamos?’. He aprendido cositas y por ahí que quiero mostrar algunos trucos”, agregó Barboza.

La conductora de televisión llegó al set de Reinas del show con el tema “El embrujo”. Al verla en la pista de baile, Carlos Cacho se sorprendió e intentó abandonar la mesa del jurado.

“Esto es peor que el temblor”, expresó el maquillador tras notar la presencia de la recordada ‘Reina de las movidas’.

Janet Barboza sorprende en Reinas del show. Foto: captura/Instagram

Janet Barboza no quiso bailar con Giselo

Janet Barboza tuvo una peculiar reacción al ver a Edson Dávila ‘Giselo’ en el set de Reinas del show. “Es decir, yo tengo que aguantarlo de lunes a viernes en América hoy, ¿y también tengo que aguantar sus malcriadeces en la pista?”.

“Estoy aquí de invitada, estoy feliz, voy a bailar, pero es que ya lo tengo que soportar todas las mañanas. Es malcriado, desubicado. No vocaliza bien cuando habla, lo tengo que corregir y, además, ¿quiere bailar conmigo? No pues. No lo acepto”, dijo en otro momento.

