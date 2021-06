‘Giselo’ bromea con Gisela sobre la conducción de Reinas del show: “La puedo reemplazar”

Edson Dávila, ‘Giselo’, protagonizó un divertido momento al lado de la conductora de televisión Gisela Valcárcel, durante el estreno de la nueva temporada de Reinas del show.

La famosa de 58 años tuvo un ligero tropiezo mientras se desplazaba al lado del carismático bailarín en el escenario para dar paso a la actuación de la concursante Janet Barboza. “¡Casi me caigo!”, expresó ante la preocupación de ‘Giselo’.

“¡Cuidado! De ahí me echan la culpa y lo que es peor, me quedo sin trabajo, eso es lo peor de todo”, dijo el joven actor. Ante esta situación, la rubia dejó entrever que su ‘tocayo’ es tan querido por el público, que ella sería la primera en salir de las pantallas, antes que él.

“Pero yo la puedo reemplazar, cualquier cosita”, fue la rápida respuesta de ‘Giselo’, quien desató las carcajadas de todos los presentes en el set.

Gisela Valcárcel niega maltratos a ‘El Apoteósico’

Luego del esperado estreno de Reinas del show, Gisela Valcárcel recibió una serie de críticas de los televidentes, quienes usaron las redes sociales para acusar a la conductora de maltratar a su coanimador Aldo Díaz, ‘El Apoteósico’.

La madre de Ethel Pozo no se quedó callada y decidió responder por medio de una trasmisión en vivo. “No seamos tan irritables. Dejar entrever que yo trato mal a Aldo es completamente lejano a la realidad. Si lo tratara mal, no lo contrataría, lo contrato porque me encanta trabajar con él. Además, yo tengo una comunicación con él bien simpática”, explicó.

