Gisela Valcárcel niega maltratos a ‘El Apoteósico’: “Me encanta trabajar con él”

Tras el estreno de la nueva temporada de Reinas del show, algunos televidentes usaron las redes sociales para acusar a la conductora Gisela Valcárcel de maltratar a su coanimador, Aldo Díaz, el popular ‘Apoteósico’.

Ante los comentarios, la presentadora decidió responder por medio de una transmisión en vivo y negó tener malas actitudes con su colaborador.

“No seamos tan irritables. Dejar entrever que yo trato mal a Aldo es completamente lejano a la realidad. Si lo tratara mal no lo contrataría, lo contrato porque me encanta trabajar con él, además yo tengo una comunicación con él bien simpática”, explicó.

“Tratar mal es tener la intención de hacer daño y usar palabras hirientes. Nos estamos volviendo una sociedad donde se dice: ‘Ay, pobrecito’, aquí no hay ningún pobrecito, ni qué malito, ni qué buenita, solo somos personas comunes y silvestres que se van haciendo amigos y existe mucha confianza. Eso es prácticamente lo que pasa”, continuó.

Gisela Valcárcel dijo sobre Aldo Díaz, ‘Apoteósico’, que era un personaje provisto de ligerezas. Foto: captura El artista del Año / América TV

Gisela Valcárcel acotó que siempre le gusta hacer bromas a quienes están a su lado y también tolera que le hagan bromas a ella, siempre y cuando sea con respeto. “Si me encuentro con una persona que me trate mal, eso sí se me va a notar de inmediato, tengo carácter y temperamento, no soy una boba, no llegué acá por ser una boba, no me gusta que nos maltraten, tampoco. Así que esas son susceptibilidades que hoy por hoy están muy de moda y yo no las comparto”, finalizó.

