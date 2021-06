Eiza González crítica sentencia de policía que asesinó a George Floyd

En el 2020, el brutal asesinato de George Floyd conmocionó a todo el mundo. El último 25 de junio dictaron sentencia y condenaron a 22 años de prisión al policía responsable. Ante ello, la actriz Eiza González cuestionó la pena impuesta por la Justicia de los Estados Unidos

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete mexicana criticó la sanción determinada para el asesino Derek Chauvin. También mencionó que en otros casos con menor dificultad se declaró la cadena perpetua y que es injusto que por la muerte del afroamericano no se aplique el mismo criterio. González expresó que se trató de un asesinato a sangre fría y que incluso estaba grabado por las cámaras.

“¿Solo 22,5 años por un asesinato a sangre fría? ¿Captado por la cámara? Justo, ya veo. He visto personas (en la cárcel) por cosas que son imposibles de probar con cadena perpetua. Pero no un policía que causó una indignación mundial por asesinar sin piedad a alguien que no estaba defendiéndose. Justo, ya veo”, escribió en sus redes sociales.

Chauvin permanece en la cárcel desde que fue declarado culpable el 20 de abril. Asimismo, la ley de Minnesota estableció una pena mínima de 12 años y medio. El magistrado dijo que el policía “había abusado de su posición de confianza y autoridad y que Floyd fue tratado con especial crueldad”.

