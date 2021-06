Alberto Velasco: “La gordura está demonizada”

Alberto Velasco es un actor, director, escritor, bailarín y coreógrafo español que en esta parte del mundo se hizo popular como Palacios, funcionario de la prisión, en ‘Vis a Vis’, la serie española que tuvo éxito internacional en Netflix.

Comentaste que a raíz de Palacios, comenzaste a confiar en ti. ¿Cómo es eso?

Cuando eres actor y te sales un poco de la norma, en mi caso tener un cuerpo que no está del todo dentro de la norma, acceder a un casting es un poco complicado, difícil. Entonces, cuando accedí al personaje de Palacios, era un actor desconocido para la mayoría del público español. No había hecho nada de televisión a ese nivel y de repente el director de casting me hace la prueba y me confiesa que tanta era su apuesta por mí que no le había hecho prueba a nadie más, que yo era su apuesta. Enseguida la responsabilidad cayó sobre mí, pero a la vez una emoción enorme porque un director de casting muy importante en España, Luis San Narciso, había confiado en mí. Cuando me dieron el personaje, me dije ‘al final, va a resultar que tienes talento’.

¿Te dijo por qué apostó por ti?

Hay un detalle muy bonito. Alguien de su equipo vino a ver un espectáculo de danza contemporánea donde había un actor español bastante famoso y allí estaba yo. Vieron, de repente, un señor grande bailando danza contemporánea. Ellos buscaban a una persona grande para representar a Palacios. Entonces empezaron a buscar mis videos en internet donde danzaba y me dicen que allí se convencieron de que yo sería Palacios. Fíjate, que es una cosa muy alejada del personaje, pero a la vez muy bonita. Como que ellos vieron ahí quizá una sensibilidad especial o una manera particular de ver yo el mundo.

¿En qué momento de tu vida llega Palacios?

En un momento complicado donde no me salía ningún trabajo. Estaba en Madrid, donde culminaba una larga temporada con una obra. Era diciembre del 2014 y sin más trabajo debía regresar a Valladolid, mi tierra. Y fíjate como es la vida que las cuatro últimas funciones coinciden con todo el proceso de casting de Palacios y el día que me despido de la obra, yo ya no tenía nada más, todo se había acabado, me llama mi representante y me dice que el papel era mío... La vida a veces es mágica y funciona por cosas así, que no sabes.

En octubre, presentaste el libro Pobre, gordo y maricón. ¿Te parece que existe una oda, un culto a la delgadez?

Sí, es fatal y agotadora y además es mentira. No refleja la realidad de una sociedad que es plural, que es diversa y lo mismo que hay gente bajita, hay gente que es muy ancha y menos ancha. Opino que la gordura está demonizada. Ser gordo es lo peor que te puede pasar en el mundo. Recibes violencia de la sociedad que te dice a cada rato que adelgaces y luego hay muchas cosas que son tramposas, se escudan en la salud. Y yo realmente tengo unos análisis buenísimos, hago deporte, estoy activo y no tiene que ver con eso. Tenemos que aprender a ver la belleza en todas partes, hay gente que la pasa muy mal, que no sale a la calle, que no se hace fotos, que piensan que no es válido para salir y ser una persona exitosa y cumplir sus sueños y deseos y esto realmente a mí me parece algo muy a tener en cuenta en la ficción, porque la ficción tiene que hacer nuevos elencos inclusivos y diversos porque la ficción es tan poderosa que crea realidades. Hablo de ello porque me influye directamente. Yo soy parte de ese elenco diverso, de esa sociedad diversa que hay allí. Creo que nos queda mucho por hacer.

¿Es verdad que tienes una oferta para actuar en una película peruana?

Sí y sería un sueño seguir desarrollando mi carrera con actores peruanos y, claro, saborear su gastronomía la que me vuelve loco. Todos sus platos. En Madrid, está de moda la gastronomía peruana. Cerca a mi casa hay tres restaurantes peruanos que cuando me ven aparecer, ya temen (risas).

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.