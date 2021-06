Pedro Juanelo: “Keiko niega triunfo de Castillo porque si no es presidenta, será presidiaria”

Los Juanelos continúan arrancando risas con sus singulares canciones en las que parodian a los políticos de nuestro país. El 18 de junio, días después de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones 2021 con las que Pedro Castillo se impuso ante Keiko Fujimori, el grupo presentó su sencillo “Ponte el sombrero” y generó un alboroto en redes sociales.

En conversación con La República, Pedro Juanelo (voz principal), interpretado por Christian Ysla, habló sobre la coyuntura política, la trayectoria de la agrupación criolla y la presentación que darán en el Festival Digital Contra el Cáncer, que se realiza este 25 y 26 de junio a través de las redes sociales de la Liga Contra el Cáncer.

Hace poco lanzaron el tema “Ponte el sombrero”, ¿cómo surgió?

“Ponte el sombrero” es un llamado a la unidad porque el Perú se encuentra dividido y tiene que avanzar. A nosotros no nos gustaban, ni nos gustan las dos opciones que se presentaron en segunda vuelta, pero caballero, la mayoría ha votado por el señor Pedro Castillo y hay que aceptarlo y respetarlo. Eso sí, tenemos que ser una oposición vigilante para que el país no se vaya al diablo.

¿Por qué crees que un sector de políticos se está negando a aceptar el triunfo de Pedro Castillo?

Keiko se niega porque si no es presidenta, es presidiaria, así de simple, eso la está salvando del juicio en que se encuentra. A nosotros nos parece una locura que una persona que está en un juicio pueda llegar a participar en elecciones. Por otro lado, mucha gente no lo acepta porque tiene miedo de lo que pueda hacer el señor Castillo y sobre todo la gente que lo rodea, pero hay que aceptar las cosas como son. Es un problema el que vamos a tener que asumir y hay que estar atentos para afrontarlo.

¿Por qué estamos tan divididos como país? ¿Qué nos falta?

El Perú está dividido desde siempre. Para empezar, el país fue conquistado porque estaba dividido, Huáscar y Atahualpa eran hermanos y estaban en guerra, por eso nos conquistaron; entonces, esta división que sufrimos los peruanos pareciera que está en nuestro ADN. En Lima veo estas marchas donde creen que solo importa la capital y no lo que sucede en provincias, eso me parece un error, tenemos que tener una visión global de todos como país y cuando la tengamos recién podrá haber una visión de unidad.

Ustedes siempre han sido muy críticos con los políticos, ¿alguna vez has recibido amenazas por las sátiras que interpretas?

Amenazas directas no. Hay haters que dan y dan y que muestran ‘pruebas’, según ellos, de que alguien me da dinero por decir lo que pienso, tratando de desacreditarme, pero a mí me dan risa... Por ejemplo, un día nos encontramos a La Resistencia y empezaron a agredirnos verbalmente, entonces hice una transmisión y más gente fue al concierto que teníamos en Arequipa, así que nos hicieron un favor.

¿Cómo nacieron Los Juanelos?

Hace cinco años queríamos hacer publicidad a una obra de teatro que se llamaba Las tres viudas y se nos ocurrió transformar reggaetón en música criolla, y como gustó al público tuvimos que crear un grupo. Ya vamos cinco años en esto, hemos sacado un disco, hemos tocado en lugares que ni imaginábamos tocar, por ejemplo en la Plaza de Armas por el Día de la Canción Criolla.

La pandemia ha sido muy dura con todos los artistas, pero ¿qué rescatas de ello?

Algunas de las mejores oportunidades aparecen en crisis. Por ejemplo, me ha pasado que de pronto he podido hacer shows en Arequipa o Puno sin moverme de mi asiento. También he hecho espectáculos actuando con gente del extranjero, de España, México o Argentina, por Zoom, algo que en lo presencial hubiera sido carísimo.

Los peruanos estamos muy pendientes de la coyuntura política, pero también del fútbol, ¿tienen planeado sacar alguna canción sobre la selección?

En este momento no. Le tenemos fe a la selección, una fe que ellos han ido ganándose poco a poco. Esperemos que nos sorprendan con cosas positivas para darle una alegría al público, pero que esa alegría no sirva para dejar de pensar en lo más importante.

¿Qué debería tener en cuenta el próximo Gobierno para que se mejore la situación de los artistas en nuestro país?

Nunca hubo una política para la cultura, hay ayuda, pero políticas no. Entonces yo no espero nada de los gobiernos, ese sería mi llamado a los artistas, no esperar que papá gobierno nos ayude porque lamentablemente no estamos en su lista de prioridades, más aun en estos momentos.

Dentro de poco participarán en el Festival Musical de la Liga contra el cáncer, ¿cómo se sienten de poder colaborar con esta causa?

A nosotros nos encanta poder ayudar a la Liga contra el cáncer, no es la primera vez que lo hacemos. Esta vez, cuando nos convocaron, dijimos ‘Claro, por supuesto que sí'. Estamos contentos porque con nosotros estarán Agua Bella, You Salsa, Zaperoko, Zona libre, Sabor y control y más, una calidad de artistas tremenda. Todos nos hemos juntado sin cobrar un sol por esta causa que nos parece importantísima.

