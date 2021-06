Pachi Valle Riestra: “En el arte hay libertad de expresión”

Pachi Valle Riestra ha dirigido y creado con Yitzhak Fowks el cortometraje Algo pasó en el camino, una producción de la Compañía Danza PUCP que se estrenó en Joinnus. Los ensayos y grabaciones fueron por Zoom con los bailarines Adriana Albán, Franklin Dávalos, Luis Vizcarra y Vanessa Ortiz.

“Deberíamos apostar nuevamente por algo similar, aunque lo presencial es algo que extrañamos. El cortometraje plantea una serie de hechos que son rutinarios, pero están atravesados por momentos de fantasía, nos sacan de esta especie de realidad material en la que vivimos. Quiero invitar al espectador a este viaje, que le provea sensaciones y reflexiones”, nos comenta.

Ha sido actriz y jurado de programas de televisión y, aunque lo último lo descarta, sostiene que “todo” ha nutrido su carrera. “Como creadora siempre sentí que no había ninguna experiencia de vida que no pueda ser útil”. Durante la pandemia, el sector ha sido uno de los más afectados, pero se considera afortunada. “Hay artistas que hemos tenido más suerte, porque trabajamos en una institución. Pero la mayoría de mis colegas han estado muy golpeados. Han dictado clases de manera virtual, pero ha habido mucha competencia y mucha gente que no ha podido pagar estas clases. Ha sido un golpe muy duro”.

Recordamos las críticas injustas a la actriz y productora Mayra Couto, quien ganó uno de los premios de DAFO, del Ministerio de Cultura con una serie de enfoque feminista. También lo dicho por Susana Baca, solidarizándose con los artistas perseguidos por decir lo que piensan.

“El arte lo que promueve son las diversas expresiones, hay una libertad de expresión, entonces eso implica que puede haber artistas fascistas, por supuesto que sí, no solamente porque hayan sido usados a favor para campañas políticas, para convencer, atraer o forzar ideas; también hay y seguirán habiendo, sin duda, artistas que tienen prácticas fascistas. El ser artista no te pone de un lado ni del otro lado de la historia o del pensamiento político, pero un artista debe tener libertad de expresión. Si no la hay y se le censura, entonces, eso es un acto antipromoción de artistas”.

Por la coyuntura política sostiene que le preocupa la censura en lo artístico. “Se ha tratado de censurar o de elegir quiénes no deben estar en ciertos espacios y esto debido a su inclinación política, me parece grave. Me parecería un desastre si esto nos llega a ocurrir. ¿Qué espero del próximo Ministerio de Cultura? Yo sé que la tiene difícil porque no tiene un presupuesto muy alto, y le toca hacerse cargo de muchas cosas, hablamos de artes escénicas, no escénicas, visuales, también de arqueología. Creo que es una labor difícil. Espero número uno que siga existiendo, obviamente, y que pueda reconocer toda esta diversidad que hay”.

Defiende derechos

En junio pasado, Brian Gómez, del Ballet Municipal, fue agredido con comentarios homofóbicos mientras desarrollaba una clase virtual. Pero tras la campaña electoral, de los derechos LGTBIQ es de lo que menos se ha hablado, coincide la directora.

“Me da pánico. Cuando se le dio la oportunidad a Fujimori y a Castillo para que hablen de este tema, lo evadieron de la manera más aterradora posible. Por supuesto que me preocupa, porque uno siente que de alguna manera se ha logrado algo, muy poco, falta tanto por seguir logrando en este país para que haya un respeto a las personas diversas. Se ha logrado visibilizar a grupos, se está tratando de trabajar para que todos tengamos los mismos derechos y pensar que vamos a retroceder lo poco que hemos avanzado es terrorífico. Sobre todo lo vimos, por ejemplo, con el gobierno de Trump. Si hay, digamos, un tipo de discriminación avalada por quien gobierna, el resto de la población que es homofóbica, que es racista, se siente con más derecho de exteriorizar y poner lo que realmente siente, y en muchos casos agredir. Sí, tengo miedo”, expresa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.