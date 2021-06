Mike Bahía a concursante de La voz Perú que sufrió bullying: “Veo a una mujer hermosa”

Melissa Noblega sorprendió a los jurados de La voz Perú al interpretar “La dueña soy yo” de Susan Ochoa. Tras su potente espectáculo, Eva Ayllón le preguntó por qué no se había presentado antes en el programa de Latina.

La joven participante contó que su sueño de dar a conocer su talento se vio truncado porque sufrió de bullying y eso le generó muchas inseguridades.

“Es la primera vez que estoy en pantalla, en La voz Perú. No me atreví antes porque tenía muchas inseguridades, más que por mi voz, creo que fue por mi contextura, sufrí bullying en mi tierra natal Tacna, me dejé llevar por los malos comentarios que me hacían sentir triste , mal y creía que no podía llegar hasta donde estoy”, reveló Melissa Noblega.

Las palabras de la joven conmovieron a los entrenadores de La voz Perú, especialmente a Mike Bahía, quien le dedicó unas tiernas palabras de aliento.

“Yo tengo una manera de pensar de la belleza y la quiero poner aquí. Yo veo a una mujer hermosa ahí parada y no solo veo a una mujer hermosa, sino una mujer valiente realizando sus sueños y eso vale más de cualquier cosa. Tú no estás parada enamorada de un espejo, estás enamorada de ti misma y eso hace que nosotros te veamos con los mismos ojos. No sé qué dirán los demás, pero yo te veo bella. Te felicito por eso “, dijo el cantante colombiano Mike Bahía.

Daniela Darcourt se mostró identificada con la historia de la concursante y contó que a ella, en el pasado, la criticaron por su aspecto físico y le aconsejaron cambiar para supuestamente triunfar en la música. La salsera se negó tajantemente y se mantuvo fiel a sus ideales.

“Hoy por hoy me visto como me da la gana, hablo como me da la gana, y soy como me da la gana, y estoy en esta silla por ser como me dio la gana ser”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.