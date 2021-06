Magaly expresó su felicidad tras conocer que Melissa Klug y Farfán retomaron su amistad

Durante los últimos años, Jefferson Farfán y Melissa Klug mantuvieron una mala relación a pesar de tener dos hijos durante el tiempo que fueron pareja. Pero todo esto parece haber quedado en el pasado luego de que la propia empresaria revelara que ha retomado una relación amical con el actual futbolista de Alianza Lima.

“Hemos tomado la mejor decisión de poder llevarnos bien por el bienestar de nuestros hijos, ya que Adriano está en plena adolescencia, necesita mucho de su padre y él me está apoyando muchísimo con él. Somos padres ¿no? y es algo que va a ser hasta que Dios lo permita, eso no se puede romper ”, indicó para las cámaras de Magaly Medina.

Por ello, la conductora nacional se pronunció sobre este hecho en su último programa y expresó la alegría que esto le causa por el bien de ambos. Como se recuerda, la popular ‘Urraca’ siempre aconsejó a la expareja a llevarse bien y que puedan enfocarse en la crianza de sus hijos.

“Nos alegra sobremanera ver que esos niños por fin puedan tener a sus padres llevándose bien. No hay nada como la estabilidad de esos chicos que están en edad de crecimiento y que ahora puedan compartir juntos como amigos”, inició.

“Si bien es cierto ya no existe el amor que se tuvieron en alguna época, pero son padres de esas dos criaturas a los que tiene que criar, como ella dice por el resto de sus días y que los unirá. Así que no hay nada mejor que hacerlo en armonía y que los padres separados puedan ver por sus hijos. Me alegra eso por ti, Melissa, y por tus hijos”, finalizó.

