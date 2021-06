Lorna Cepeda reveló la razón por la que cambió su apellido hasta en dos ocasiones

A pesar de que ya transcurrieron más de 20 años de su estreno, la popularidad de Betty, la fea parece no parar de crecer. Su vuelta a las pantallas a través de Netflix la ha mantenido desde hace varias semanas como una de las producciones más vistas de esta plataforma en casi todos los países de Sudamérica.

Uno de los personajes que más divierten a los espectadores de esta novela es la popular Patricia Fernández. La ‘Peliteñida’ llama constantemente la atención debido a sus hilarantes aventuras en el día a día dentro de la empresa Ecomoda.

Lorna Cepeda es la actriz que le da vida a este icónico personaje, pero por los inicios de los años 2000 su nombre era otro. La propia colombiana decidió cambiar su apellido a Paz por una razón que luego de varios años decidió revelar.

Resulta que, en una entrevista para el Clarín de Argentina, la cafetera confesó que tomó el apellido de su esposo para poder hacerse un nombre en la actuación debido a que su hermana, Angie Cepeda, la opacaba hasta el punto de que solo la llamaban “hermana” de la protagonista de Pantaleón y las visitadoras.

“Si me dejaba (el apellido) Cepeda iban a decir que por ser hermana de Angie todo me era más fácil, así que me puse el apellido de mi marido, Eduardo. Él es argentino. Como ella empezó en la actuación antes que yo, y a mí me fue peor siendo su hermana, porque yo no existía, era “la hermana de Angie... Yo quería hacer mi carrera sola y me daba terror que ya hubiera una famosa en la familia”, indicó.

