La voz Perú: Paula Leonardi, imitadora de Demi Lovato, logró cautivar al jurado

La voz Perú continua sorprendiendo con nuevos talentos. En esta ocasión, Paula Leonardi, imitadora de Demi Lovato en Yo soy, logró cautivar al jurado con su interpretación.

Antes de ingresar al escenario, la participante reveló que fue parte de La voz kids, concurso de canto que se transmitió por Latina hace siete años. Desde aquella vez, esperó que llegue este momento para demostrar que está decidida a hacer una carrera como cantante nacional.

“Siento que es el momento perfecto para demostrar qué posición tienes en el mercado musical, y eso quiero, plantarme aquí y decir: ‘esta soy yo’”, expresó la joven.

Paula Leonardi cantó el tema “And I am telling you I’m not going”, con el que dejó encantado al jurado conformado por Eva Ayllón, Guillermo Dávila, Mike Bahía y Daniela Darcourt. Al ver que todos voltearon por su voz, la artista no puedo contener las lágrimas de felicidad.

“Señorita, la rompiste en 700 pedazos. Hiciste ver ese escenario de este tamaño. Te conoces tan bien que sabes cuánto alejar el micrófono. Es dulce escucharte abajo como arriba, ese ronquito fue justo. Conoces las medidas de tu receta. Me siento agradecido con este programa”, expresó Mike Bahía.

Daniela Darcourt aseguró que conoció a Paula Leonardi en los escenarios y que la joven también formó parte de la agrupación Son Tentación. Intentó que la elija como entrenadora, pero la imitadora de Demi Lovato decidió ir al equipo de Mike Bahía.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.