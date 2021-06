‘La Uchulú’ denuncia que estafadores se hacen pasar por ella en Kwai: “No se dejen engañar”

El viernes 25 de junio, ‘La Uchulú’ denunció a través de sus historias de Instagram que existía un perfil falso en la aplicación móvil Kwai que utilizaba su nombre e imagen.

“Yo no tengo cuenta de Kwai, y realmente me apena que exista gentecita mal intencionada que utiliza mi imagen no sé para qué fin. No se dejen engañar”, pidió Esaú Reategui Wong, nombre real detrás del famoso personaje.

25.6.2021 | Post de La Uchulú denunciando usurpación de identidad. Foto: La Uchulú / Instagram

Como se sabe, Kwai, al igual que TikTok, tiene un programa de incentivos monetarios por usuarios inscritos mediante un código. Una de las modalidades de estafa es la usurpación de identidad para generar ingresos utilizando a los seguidores de una celebridad.

De esta forma, ‘La Uchulú’ se suma a la lista de artistas que han denunciado en los últimos días el uso de su imagen en redes sociales con fines no lícitos. Así sucedió con la empresaria e influencer Melissa Klug, quien advirtió de una posible estafa en Facebook y pidió a sus seguidores reportar la página.

25.6.2021 | Post de Melissa Klug denunciando usurpación de identidad. Foto: Melissa Klug / Instagram

Por otro lado, los estafadores no solo buscan engañar a los seguidores de un artista, sino que también tratan de embaucar a otras celebridades haciéndose pasar por amigos y conocidos suyos, tal como lo denunció la modelo Ivana Yturbe.

La popular ‘Princesa Inca’ reveló que le enviaron mensajes vía WhatsApp como si se tratara de Korina Rivadeneira.

La misma modalidad intentaron usar con la exvedette Mariella Zanetti al contactarla bajo el nombre de Johanna San Miguel, presentadora de Esto es guerra.

