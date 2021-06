Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, quiere que la cantante sea libre y feliz

El miércoles 23 de junio, Britney Spears sorprendió al mundo en una audiencia virtual con el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde confesó el drama que vive tras estar 13 años bajo la tutela de su padre Jamie Spears y el abogado Andrew Wallet.

La cantante de 39 años dio un conmovedor discurso para implorar por su libertad, ya que su progenitor no solo controla sus finanzas, sino su vida personal. Ella contó que no puede tener hijos y tampoco casarse por una orden impuesta. “No soy feliz, no puedo dormir. Estoy enojada, deprimida. Mi padre y mi agencia deberían estar en la cárcel. Quiero mi vida de vuelta. Quiero demandar a mi familia y compartir mi historia”, reveló.

Tras esto, diferentes celebridades manifestaron su solidaridad con Britney Spears y pidieron su liberación. Mariah Carey, Halsey, Cher, Liz Phair, Paris Hilton y hasta su exnovio, el cantante Justin Timberlake, se pronunciaron y le dieron todo su respaldo a la ‘Princesa del pop’.

Asimismo, Kevin Federline, el exesposo y padre de los dos hijos de Britney Spears, también dio su opinión a través de su abogado. Aunque no quiso entrar en la polémica con los detalles de la tutela, el bailarín solo quiere que la celebridad sea libre y feliz.

“ Lo que es mejor para ella, Kevin la apoya . No importa qué efecto positivo haya tenido una tutela si está teniendo un efecto negativo. Así que él la apoya para que tenga el mejor ambiente para que ella viva y para que sus hijos visiten a su madre. Kevin siente que lo mejor para sus hijos es que su madre sea feliz y saludable”, expresó el abogado Mark Vincent Kaplan a ET.

Cabe mencionar Kevin Federline y Britney Spears estuvieron casados entre 2004 a 2007 y tienen dos hijos: Sean, de 15 años, y Jayden, de 14.

