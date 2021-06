Karen Schwarz responde críticas a su parodia: “¿Quién dijo que hacer el ridículo está prohibido?”

Karen Schwarz suele interactuar con sus seguidores por medio de divertidas publicaciones en sus redes sociales. Recientemente compartió una parodia del tema “Disfruto”, de la cantante mexicana Carla Morrison.

“¡Me lanzo como compositora! Le propuse a Ezio que me dejara componer una canción y este fue el resultado. Dice que la tomará en cuenta”, bromeó la conductora de Yo soy.

Pese a que muchos internautas halagaron el sentido del humor de la exmodelo, un usuario escribió una dura crítica en la sección de comentarios. “Toda una madre de familia haciendo el ridículo”, escribió.

Fiel a su estilo, Karen Schwarz decidió responder con más humor. “¿Y quién dijo que hacer el ridículo está prohibido? Al contrario, no saben lo bien que se siente, las madres de familia también tenemos derecho”, señaló.

Karen Schwarz no se quedó callada tras recibir una crítica de un usuario en las redes sociales. Foto: Karen Schwarz / Instagram

Karen Schwarz asegura que no se daría un tiempo con Ezio Oliva

Karen Schwarz fue invitada al programa Mujeres al mando para dar su opinión acerca de la esposa del futbolista Christian Cueva, Pamela López, quien informó que se encuentra distanciada de él tras las revelaciones que hizo la vedette Deysi Araujo.

La influencer y conductora de Latina aseguró que no cree en el distanciamiento en una relación estable y, sobre todo, donde existe amor. “Es famoso (el darse un tiempo en una relación) y, la verdad, en algún momento sí lo he propuesto, no lo voy a negar, pero es porque efectivamente hay cariño hacia la otra persona, pero en verdad quieres terminar, solo que no quieres golpearle el corazón y hacer más doloroso el momento. Yo sí lo he hecho y lo tengo que confesar, pero no creo en eso”, comentó.

