Karen Dejo aclara lo que dijo sobre Lapadula y le responde a Janet Barboza

Karen Dejo se pronunció sobre el comentario que hizo de Gianluca Lapadula luego de que el futbolista metiera su primer gol con la blanquiroja en el empate de Perú ante Ecuador.

La chica reality aseguró que aún desea conocer al deportista para agradecerle por el triunfo, pero aclaró que también es el deseo de cualquier seguidor de la selección peruana.

“Me sumé al comentario de querer conocerlo, pero como un agradecimiento, nada en mala onda. Yo no sé nada de fútbol, simplemente me sumé a eso, a ayudar a una compañera (reportera) para una nota alentando a la selección”, expresó la integrante de Esto es guerra para el portal Instarándula.

Sin embargo, no dudó en responderle a la conductora Janet Barboza, quien hace unos días lanzó una dura crítica contra ella durante el programa América hoy.

“Que la selección peruana nos dé este regalo nos da esperanza y felicidad. Pero el comentario de la señora Janet Barboza fue totalmente desafortunado. Me ha molestado viviendo de ella, cuando me conoce. Yo no hablo mal de ella, se supone que las mujeres estamos para apoyarnos... Eso de ‘se puso en bandeja’. ¿Cuál es su definición de ponerse en bandeja?”, sostuvo Karen Dejo.

Karen Dejo mencionó que su comentario causó polémica debido a la crítica de la presentadora Janet Barboza, por lo que le pidió que se retracte de sus palabras. “Eso viene a raíz del comentario de Janet. Por favor, retráctate y pídeme disculpas, que es lo mínimo, ¿no?”, finalizó la modelo.

