Johanna San Miguel sobre su expareja: “No creo que me vuelva a enamorar como amé”

Johanna San Miguel participó de una dinámica que hizo el programa Estás en todas que consistía en responder sobre qué aprendizaje le dejó su experiencia con su expareja.

La conductora de Esto es guerra contó que ha comprendido que debe vivir el presente porque no se sabe con acierto qué puede suceder en el futuro.

“Nos hemos dado cuenta de que uno no sabe lo que puede pasar, las cosas pueden cambiar en cualquier momento, entonces, es disfrutar del día, de estar vivo, es un privilegio”, expresó la presentadora.

Luego, se refirió a un exnovio con el que mantuvo una relación amorosa durante ocho años . Reveló que esa persona le enseñó que solo se ama una vez en la vida.

“(¿Qué aprendiste de él?) Que solamente se ama una vez. Creo que solo una vez en tu vida, amas a alguien de verdad, ya después son enamoramientos e ilusiones. Yo, por lo menos, he amado solo una vez y no creo que me vuelva a enamorar así como amé, eso realmente fue amar”, agregó la conductora.

Gian Piero Díaz, compañero de conducción de Johanna San Miguel, también respondió a la pregunta del reportero de Estás en todas. “De mi ex aprendí, que jamás se habla de tu ex... Me meten a un hueco, sin agua y pan”, dijo a modo de broma el presentador del reality.

Johanna San Miguel: advierte que desconocidos se hacen pasar por ella

A través de las redes sociales, la conductora de Esto es guerra Johanna San Miguel expresó que existen personas que usan su nombre por WhatsApp para comunicarse con amigos cercanos.

“Se están haciendo pasar por mí con mis amigos o contactos, mucho ojo”, detalló en la captura de imagen que publicó.

Johanna San miguel denuncia robo de identidad. Foto: Johanna San Miguel/ Instagram.

Johanna San Miguel rechaza los zoológicos

La conductora de Esto es guerra revela cuál es su posición respecto a los animales silvestres que están en cautiverio.

“¿Cuál es el animal más visitado del zoológico?”, se preguntó a los participantes. Ante ello, la también actriz respondió: “A mí, debo decirlo, a mí no me gustan los zoológicos, estoy en contra de los zoológicos. A mí me parece que los animales deben vivir en su hábitat natural, jamás encerrarlos”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.