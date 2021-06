Jessica Tapia, quien actualmente radica en Estados Unidos y donde formó una familia, compartió en sus redes sociales un oficio que le envió el Ministerio de Justicia para darle asesoramiento legal por ser víctima de acoso tras haber realizado la denuncia hace más de ocho años .

La periodista publicó el documento en su perfil de Instagram y escribió un mensaje para manifestar su indignación por la tardanza de la respuesta.

“El Ministerio de Justicia envía este oficio a mi domicilio en Lima. Como ven se admite ayuda legal en el caso de acoso a esta servidora. Una noticia que debería alegrarme me indigna”, empezó Jessica Tapia.

“Hace ocho años se hizo ese pedido. ¡Hace ochos años! ¿Se imaginan ustedes temer por tu integridad y la tranquilidad de tus seres queridos y que la ‘aparente ayuda’ llegue casi 3 000 días después?”, agregó la exconductora de Panorama

Asimismo, la expresentadora de televisión señaló que “j usticia que tarda no es justicia ”.

Jessica Tapia anuncia que admitieron ayuda legal tras ocho años de haber denunciado acoso. Foto: Jessica Tapia/Instagram

Seguidores de la comunicadora lamentaron que la ayuda haya llegado varios años después. “Es realmente lamentable la justicia en Perú, imagínate que tu caso fueron ocho años, otros casos jamás se resuelven y hasta desaparecen a los agraviados”, “Es una burla”, “Esa gente no trabaja simplemente ganan de gratis”, “Eso no es justicia, así siempre actúa el estado y lamentablemente no le importa la vida del ciudadano”, “Qué pena, Jessica”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a Jessica Tapia, quien también usa sus redes sociales para mostrar cómo convive con la pandemia en Estados Unidos.

