Janet Barboza se niega a bailar con Edson Dávila ‘Giselo’ en Reinas del Show

La noche del sábado 26 de junio, Janet Barboza se presentó por primera vez como participante de Reinas del Show. No obstante, mientras conversaba con Gisela Valcárcel atravesó el set Edson Dávila ‘Giselo’, provocando la reacción de ambas conductoras.

“Es decir, yo tengo que aguantarlo de lunes a viernes en América hoy, ¿y también tengo que aguantar sus malcriadeces en la pista?”, se preguntó la popular ‘Retoquitos’, luego de que ‘Giselo’ advirtiera que tuvieran cuidado con ella al bailar.

“Es demasiado. Eres un igualado”, afirmó Janet Barboza.

Más adelante, Gisela Valcárcel le pregunto directamente a Edson Davila si bailaría junto con la conductora de América hoy, a lo que esta, adelantándose, respondió de forma tajante: “Me opongo”.

“Estoy aquí de invitada, estoy feliz, voy a bailar, pero es que ya lo tengo que soportar todas las mañanas. Es malcriado, desubicado. No vocaliza bien cuando habla, lo tengo que corregir, y además ¿quiere bailar conmigo?, no pues. No lo aceptó”, manifestó.

El aludido sin perder la oportunidad de responder dijo: “Yo no quiero bailar de ninguna manera con la señora, sería destruir mi carrera”.

No obstante, ‘Giselo’ reveló que Janet Barboza se le acercó a pedirle unos tips para su presentación en Reinas del show.

“Para que veas, Gisela, que tengo ganas de aprender, que hasta recurrí a él por unos tips”, reconoció la conductora. Gisela Valcárcel llamó a esto humildad, mientras que ‘Giselo’ aseguró que solo era hipocresía.

