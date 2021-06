Daniela Darcourt tras críticas: “Estoy en esta silla por ser como me dio la gana ser”

En la última edición de La voz Perú, Daniela Darcourt, se mostró muy conmovida por la historia de la participante Melissa Noblega, quien contó que sufrió bullying por su aspecto físico.

Tras escuchar la historia de la concursante, la salsera relató su propia experiencia que vivió cuando inició en el mundo artístico y aprovechó para enviar un consejo a todos.

“Cuando yo empecé me decían: ‘Si tú te laceas el pelo vas a cobrar mil dólares’, ‘si tú haces ejercicio y te ves delgada vas a ganar mil dólares más’. Hoy por hoy me visto como me da la gana, hablo como me da la gana, y soy como me da la gana, y estoy en esta silla por ser como me dio la gana ser . A esos jóvenes como yo que tienen un sueño, atrévanse...Los sueños se hacen realidad, las puertas no siempre están abiertas, nos toca dar ese empujón y eso no se da solo con el talento, sino con el talento con que vamos a enfrentar la vida”, dijo Daniela Darcourt, a quien hace poco los seguidores de La voz Perú le pidieron que no interrumpa a los participantes cuando cantan.

“ De corazón quiero mandar un beso grande a los que han sufrido bullying en algún momento y que sufren de rechazo , porque a veces eso viene de la familia. Si no tienes a nadie que te apoye, mírate al espejo y di que crees en ti. Eso me pasó a mi alguna vez, no con mi familia, sino con gente externa y hoy después de muchos años tengo una silla con mi nombre defendiendo voces, sueños y ayudando a ser portadora de estos mensajes”, agregó la coach de La voz Perú, Daniela Darcourt.

