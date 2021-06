Así fue la reacción de Daddy Yankee y su esposa tras la pedida de mano a su hija

Raymond Ayala, mundialmente conocido como Daddy Yankee, y Mireddys González han construido una sólida familia, la cual empezó en el año 1994 cuando la pareja decidió contraer matrimonio en su natal Puerto Rico. Pese a lo mediático de la carrera del reguetonero, el ‘Big Boss’ ha sabido mantener lejos de los flashes y las cámaras su vida íntima y privada.

Producto de su amor, la pareja cuenta con tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaaelys . Esta última cumplió 25 años hace unos días y lo celebró a todo dar al lado de su novio y su familia. Sin embargo, ni ella ni el intérprete de “La Gasolina” esperaban la gran sorpresa que tenía planeada la pareja de la menor de sus hijas.

Jesaaelys ingresaba a la mesa principal de la decoración de su fiesta de cumpleaños y era recibida por cada uno de los invitados, quienes portaban un cirio de color blanco. Al finalizar su recorrido, Carlos Olmo, su novio, le pidió que dé la vuelta para arrodillarse ante ella y sacar el anillo de compromiso que tenía guardado.

La joven que cumplía un cuarto de siglo se tapó la boca en señal de sorpresa y por unos instantes no supo qué decir. Su madre, Mireddys, trató de darle una mano al preguntar: “¿Sí o no?”. Esto no pareció gustarle a Daddy Yankee, quien le dio un pequeño empujón como para que no presione a su retoña.

Finalmente, la agasajada aceptó la propuesta de su pareja y generaron el aplauso de todos los invitados, así como la sonrisa de sus padres. La propia Jesaaelys utilizó su cuenta de Instagram, donde supera el millón de seguidores, para compartir el momento. “Les tengo noticias buenas. (…) Dije que sí”, expresó al lado del video de su pedida de mano.

