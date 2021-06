Elvis Presley, el Rey del Rock, es un artista que sigue haciendo historia muchos años después de su muerte, como récords de ventas absolutos hasta hitos históricos, por ejemplo el de ser el primer cantante en protagonizar un show transmitido en todo el mundo de manera satelital.

Un día como hoy, 26 de junio, pero de 1977, Presley daba lo que, sin saberlo, sería el último concierto de su vida, ya que menos de dos meses después, fallecería a causa de un infarto agudo de miocardio a los 42 años.

El último concierto de Elvis Presley fue un día como hoy hace 42 años, en el Market Square Arena en Indianápolis, Estados Unidos, ante un público de 18.000 personas.

En este concierto, el Rey del Rock & Roll hizo un completo repaso de sus grandes éxitos. Fue un espectáculo de la gira que realizaba en ese momento como cualquier otro, a excepción de que esa vez Elvis presentó en el escenario a todos sus seres queridos.

Aunque para muchos de los presentes y los críticos de música de la época, Presley se veía pálido, débil y con sobrepeso, no había nada que alertara a su inminente muerte semanas después. Fue su novia de aquel entonces, Ginger Alden, quien encontró su cuerpo.

Este fue el setlist completo de la presentación en el Market Square Arena en Indianápolis el 26 de junio de 1977:

Also Spake Zarathustra (opening)

See See Rider

I Got A Woman/Amen

Love Me

Fairytale

You Gave Me A Mountain

Jailhouse Rock

O Sole Mio/It’s Now Or Never

Little Sister

Teddy Bear/Don’t Be Cruel

Release Me

I Can’t Stop Loving You

Bridge Over Troubled Water

(band introductions)

Early Morning Rain

What’d I Say

Johnny B. Goode

(solos by band members Larrie Londin: drums, Jerry Scheff: bass, Tony Brown: piano)

I Really Don’t Want To Know

(solo by the backing Joe Guercio Orchestra)

Hurt

Hound Dog

(Elvis introduces various people from the stage)

Can’t Help Falling In Love