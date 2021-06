Yahaira Plasencia pierde juicio contra excuñada Olenka Mejía y debe pagarle 20.000 soles

Yahaira Plasencia deberá abonar la suma de 20.000 soles a Olenka Mejía, expareja de su hermano Jorge, tras perder juicio por el delito de difamación agravada que le entablaron.

El programa Amor y fuego emitió este viernes 25 de junio la lectura de sentencia donde se encontraba la intérprete de “Y le dije no” y su excuñada. Ambas afirmaron estar conformes con la declaración final del juez.

En 2018, la joven decidió demandar a la cantante peruana por haber expresado comentarios erróneos en su contra. Ella pidió una reparación civil de 100.000 soles por dañar su honor y buena reputación.

En aquella ocasión, Plasencia trató de disculparse de esta forma: “Me retracto de lo que dije, (...) su carta notarial ya no va a proceder. Me retracto y pido disculpas, disculpas, señorita Olenka, me retracto, que mi hermano Jorge se encargue de todo lo demás”.

Tras varios años de conflicto legal, el Décimo Segundo Juzgado Lima decidió dictar a favor de la expareja de Jorge Plasencia.

“ No va a poder salir sin previo aviso del país, va a tener que firmar todos los meses por un año y también pagará la reparación civil, algo de 20.000. (Lo pagará) antes que finalice el 2021”, dijo Mejía luego de la sentencia al programa de Willax.

El conflicto entre Olenka y Yahaira inició luego de que la salsera defendiera a su hermano de una acusación de pensión de alimentos. Dichas declaraciones se dieron en febrero del 2018 en el programa Amor y fuego.

