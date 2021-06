Rebeca Escribens viaja al extranjero para vacunarse contra la COVID-19

Rebeca Escriben decepcionó a más de uno esta mañana al no presentarse en el set de América Espectáculos, programa que la actriz conduce diariamente.

A través de sus redes sociales, la popular artista se manifestó luego de que sus seguidores le preguntaran el porqué de su ausencia. Escribens reveló que se estaba tomando unos días para viajar y recibir la vacuna

“Les cuento que me voy a vacunar. Mi esposo y yo vamos a viajar. Yo quiero agradecer a toda las personas que me escriben mensajes diciéndome que les alegro el día. (...) Estoy muy agradecida por eso, porque nunca me lo he creído; entonces ahora yo lo que les quiero contar es que necesito estar tranquila emocionalmente, sabiendo que mi vida está a salvo”, dijo la actriz en un video.

Horas más tarde, a través de sus historias de Instagram, contó que ya había llegado a su destino y estaba cada vez más cerca a ser inmunizada.

“Acabo de llegar, ya aterricé, con las mismas allá voy”, se le escuchaba decir a Escribens. Y continuó asegurando que no dejará la conducción del programa como algunos televidentes estaban especulando.

“He estado leyendo los mensajes que he podido. ¿Creen que no voy a regresar?, ¿qué les pasa? Yo regreso a América espectáculos la próxima semana. No les voy a decir el día para que sea una sorpresa, pero, de que regreso, regreso”, afirmo contundentemente la presentadora.

