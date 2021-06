El cantante de cumbia John Kelvin le mandó una carta notarial a Magaly Medina por dar dañar su imagen con “una serie de afirmaciones falsas” en el programa Magaly TV, la firme. Sin embargo, la conductora respondió al artista con un fuerte mensaje.

“Quiero decirte, John Kelvin, que quien ha dañado su imagen personal y profesional eres tú solo, porque nosotros hemos mostrado ‘ampays’ y evidencia de cómo manejas tu vida: engañando a tu mujer, las broncas con ella, las discusiones con ella, las que han sido de público conocimiento”, expresó Magaly Medina.

La figura de ATV aclaró que basó su información en las declaraciones que Dalia Durán, aún esposa de John Kelvin, brindó en la denuncia por violencia familiar que ella le interpuso al cantante luego de que este haya intentado ingresar a la fuerza a su departamento.

“Yo he repetido lo que dice esta denuncia, lo que dice mi reportero que estuvo ahí y he repetido lo que dijo el abogado y la misma Dalia. Yo no estoy inventando, solo reafirmo con documentación en la mano”, agregó la conductora.

Además, mostró imágenes del preciso momento en que John Kelvin hace un escándalo y forcejea la entrada de la casa donde vive Dalia Durán y sus hijos mientras lo acompañan efectivos policiales.

Le advirtió que no intente atemorizarla con tomar acciones legales contra ella. “A mí no me vas a amedrentar. ¿Te parezco Dalia? De repente, tú estás acostumbrado a amedrentar a las mujeres que conoces. No, yo no estoy acostumbrada a que ningún hombre me amedrente. No lo hagas porque no te gustaría meterte conmigo”, finalizó Magaly Medina.

