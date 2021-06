Katia Condos cuenta cómo vivió el internamiento de Federico Salazar: “Estuve súper asustada”

Unos momentos complicados vivió Katia Condos cuando su esposo, Federico Salazar, dio positivo a la COVID-19 y al complicarse su estado de salud, tuvo que estar internado por varios días.

El periodista logró superar la temible enfermedad y ya se reincorporó a la conducción de su noticiero de América TV.

“Él está contentísimo de volver a trabajar. La verdad estaba bien cansado de no hacer su vida, la sensación de volver a trabajar es como que ya pasó el peor momento y ya estamos encaminadísimos. Agradecidos a más no poder”, comentó la actriz para las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, Condos reveló cómo le afectó emocionalmente la enfermedad de su esposo y cómo tuvo que afrontar esta difícil situación.

“ Estuve súper asustada cuando Federico estuvo internado, he llorado como una Magdalena del susto. Pero tenía herramientas suficientes para volver al momento presente (...) Cuando mi cabeza se iba y comienzas a fantasear todas las cosas horribles que podrían suceder, respiraba, me calmaba y decía que no podía hacerlo peor de lo que es”, mencionó.

Federico Salazar recibe vacuna contra el coronavirus

Luego de superar la COVID-19, Federico Salazar fue dado de alta y recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

A través de sus redes sociales, su esposa Katia Condos compartió la noticia con un tierno mensaje. “¡Es un verdadero alivio! Sigámonos cuidando y cuidando a los que queremos”, escribió la artista en su cuenta oficial de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.