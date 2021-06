Ivana Yturbe revela que desea tener tres hijos con Beto da Silva: “Estoy feliz”

La modelo Ivana Yturbe aún no llega a los cinco meses de embarazo, pero ya planea tener dos hijos más con su esposo, el futbolista Beto da Silva.

En una entrevista para América espectáculos, la exintegrante de Esto es guerra contó que muchas personas le han advertido que luego cambiará de opinión; sin embargo, ella continúa firme con ese deseo.

“Todo el mundo me dice que después de dar a luz al primero me van a volver a preguntar... pero yo quiero tres (hijos)”, expresó la también influencer con un sonrisa en su rostro.

La ex chica reality se encuentra feliz de poder trabajar como reportera de En boca de todos pese a que su estado de gestación presentó complicaciones al principio.

“Ha sido un embarazo de riesgo los primeros meses, pero ahorita estoy superbién y feliz. Me hace bien poder trabajar y hacer mis sesiones de fotos. El doctor por fin me dio de alta. Lo que no me gusta es quedarme en la cama, sino poder moverme y hacer mis cosas”, agregó.

Sobre el nombre que le elegirá para su bebé, Ivana Yturbe descartó colocarle el suyo si fuera niña y aseguró que tiene varias opciones con Beto da Silva, pero aún lo quiere guardar en secreto. “Estamos de acuerdo con el de mujercita, (sobre) el de hombrecito nos estamos mechando un poco”, señaló la modelo de 25 años.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.