Gilberto Santa Rosa agradece a los Latin Grammy por su premio a la excelencia

El cantante de salsa Gilberto Santa Rosa ha sido reconocido por los Latin Grammy con un premio a la excelencia musical que se entrega a los artistas más destacados por su trayectoria.

A través de Instagram, el salsero celebró que haya sido elegido para obtener el premio en la ceremonia que se llevará a cabo el 17 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

“Sumamente agradecido de este importante reconocimiento que me hace la Academia Latina de la Grabación. El Premio a la Excelencia Musical es un gran honor que me conceden, y me honra aún más el ver mi nombre al lado de esas leyendas de nuestra música hispanoamericana que tanto han brillado y continúan dando lustre”, expresó el intérprete de “Que alguien me diga”.

“Estoy muy emocionado con la distinción y orgulloso de la carrera que he podido desarrollar a través de estos años. ¡Muchas felicidades a mis colegas y que viva la música!”, agregó el cantante puertorriqueño en un comunicado.

Gilberto Santa Rosa agradece a los Latin Grammy. Foto: captura Instagram

Además de Gilberto Santa Rosa, otros artistas como el español Joaquín Sabina, el argentino Fito Páez, el brasileño Martinho da Vila, el mexicano Emmanuel, los estadounidenses Sheila E. & Pete Escovedo y la dominicana Milly Quezada también recibirán el galardón en la 22 edición de los Latin Grammy.

Según indicó un representante de los Latin Grammy, esta distinción se entrega a “personas que han realizado aportes significativos a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones” y que “han creado un legado en el mundo de la música latina que trasciende generaciones”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.