FreeBritney: “Liberen a Britney Spears”

“He mentido y le he dicho a todo el mundo que estoy bien y feliz”, así se defendió Britney Spears durante la comparecencia virtual para acabar con la tutela legal que está a cargo de su padre hace una década. Su caso ha generado un gran rechazo hacia la familia de la otrora princesa del pop, ya que, según sus palabras, ellos deciden sus finanzas e incluso sobre su vida sexual. Cabe señalar que la tutela se estableció en 2008, después de que fuera hospitalizada para una evaluación psiquiátrica.

“Han hecho un buen trabajo al explotar mi vida”, dijo Spears. “Así que creo que debería ser en una audiencia pública, en la que deberían escuchar lo que tengo que decir. No está bien obligarme a hacer algo que no quiero hacer... Realmente creo que esta tutela es abusiva. No siento que pueda vivir una vida plena”.

Sus seguidores han salido a las calles exigiendo que la justicia revise su caso. “Incluso llevó a un fan a presentar su propia petición pidiendo a la corte que le ponga fin”, recordaron los medios de Estados Unidos. “La campaña #FreeBritney (Liberen a Britney) desató el mayor misterio de la cultura pop”, escribió CNN.

The Hollywood Reporter explicó las partes del controversial acuerdo que restringe a la estrella pop decidir acerca de sus derechos básicos. “La supervisión se divide en dos partes, curador de la persona y curador del patrimonio . Su padre, Jamie Spears, hizo ambas cosas hasta setiembre del 2019, cuando una mujer llamada Jodi Montgomery se hizo cargo del lado personal. Jamie, junto con el abogado Andrew Wallet durante varios años y ahora con Bessemer Trust, supervisa sus intereses comerciales y sus finanzas”.

Spears ha expresado que custodian hasta su vida afectiva. Quiere casarse y tener un hijo, pero tiene un DIU y no puede obtener permiso para ir a un médico. Espera poder salir por la ciudad con su novio, el actor Sam Asghari, reducir la cantidad de terapias a la que debe someterse cada semana y que el psicólogo vaya a su casa para no exponerse a los paparazzis.

Su expareja Justin Timberlake se pronunció al respecto. En febrero, tras el estreno del documental Framing Britney Spears de The New York Times, pidió disculpas públicas por su comportamiento. “Me beneficié de un sistema que perdona la misoginia”, dijo en ese entonces. Ayer utilizó su cuenta de Twitter para solidarizarse con la cantante.

“Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos apoyar a Britney en este momento. Nadie nunca debería ser retenido en contra de su voluntad… o tener que pedir permiso para acceder a todo por lo que han trabajado. Independientemente de nuestro pasado, bueno o malo, y no importa cuánto tiempo haya pasado… lo que le está ocurriendo no está bien. Ninguna mujer debería tener restricciones para tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, escribió Timberlake.

