Emilio Jaime promete superar a Maluma tras lanzar nuevo disco: “Hay que soñar en grande”

Emilio Jaime se encuentra muy emocionado por el estreno de su nuevo proyecto musical y su nuevo nombre artístico: Emil. El artista peruano se enlazó desde Medellín con el programa Magaly TV, la firme para dar más detalles acerca de su carrera musical.

“Estoy muy emocionado con el lanzamiento, fueron ocho meses que no estuve activo, sin sacar música. Yo busqué Medellín porque quería evolucionar mi carrera, crecer como artista, demostrarle a la gente que ahorita estoy haciendo mi causa, lo que realmente me apasiona desde que era muy pequeño”, comentó.

El ex chico reality se mudó a Colombia a finales de 2020 y desde entonces se instaló en un condominio del país cafetero para concentrarse en buscar disqueras y productores que lo ayuden a impulsar su carrera. Actualmente, trabaja con el exmanager de la estrella J Balvin.

Emilio Jaime explicó que su proyecto es un EP que contiene las canciones “Mente abierta”, “Hey Siri”, “Lima”, “Depende de ti”, “Tiempo contado”, “Satisfacción” y “Provoca”, tema en el que participa Ezio Oliva.

“Un EP es como un pequeño álbum, es como un mix, decidimos hacerlo porque toda la música que yo había sacado como Emilio Jaime ya quedó atrás. “Es un EP diferente, con un sonido diferente, con diferentes colores y nada, estoy contento porque en menos de un día hemos tenido buena recepción de la gente”, aseguró.

“Yo he venido aquí a trabajar, yo soy uno más, he venido a dejar la bandera del Perú bien en alto, es lo que me llama, lo que me motiva, yo quiero ser una persona que apoya a talentos peruanos (...) Yo voy a superar a Maluma, tengo mucha hambre de éxito”, añadió.

