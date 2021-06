Angie Chávez, exintegrante de Son Tentación, debuta como solista

Tras su salida de la agrupación de salsa Son Tentación, la cantante Angie Chávez debutó como solista en el set de En boca de todos y brindó algunos detalles sobre lo que planea hacer con su carrera musical.

Sin embargo, el momento más emotivo fue cuando recibió una sorpresa por parte de Paula Arias, quien fue su jefa y compartió escenarios con ella durante nueve años.

La lideresa de la agrupación expresó su admiración por Angie Chávez, le deseó lo mejor en su carrera, pero lamentó su salida de la agrupación de salsa.

“El amor tan inmenso que tengo para Angie... La respeto como artista y mujer luchadora. Ella ha estado conmigo en todo momento, incluso desde hace mucho tiempo antes de que Son Tentación toque salsa. Me duele mucho por todos los años que hemos compartido, pero que ella tome esta decisión es valioso y bueno. Siempre va a tener mi amistad”, expresó la lideresa de la agrupación.

En seguida, Angie Chávez lloró al revelar que para ella fue muy complicado abandonar Son Tentación . Le agradeció a Paula Arias por apoyarla en los buenos y malos momentos.

“Tomar esta decisión ha sido una de las mas difíciles de mi vida porque Son Tentación ha sido mi vida durante nueve años. Y creo que hemos luchado desde el inicio para que este sueño siga creciendo. Paula, más que mi jefa, ha sido mi amiga. Cuando he estado internada, cuando falleció mi papá, Paula fue la primera persona que llegó. Yo no me olvido de esas cosas. Estaré eternamente agradecida con ella y siempre te voy a amar mucho”, dijo la cantante.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.