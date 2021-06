Yo soy Chile: ‘José Feliciano’, ‘Luis Miguel’ y ‘Brian Johnson’ pasan directo a la gran final

En la reciente edición de Yo soy Chile, del último miércoles 23 de junio, se vivió un momento emocionante. Durante la reñida gala, en la que 14 semifinalistas protagonizaron impresionantes actuaciones, los miembros del jurado escogieron a sus tres primeros finalistas.

El jurado Antonio Vodanovic eligió primero a ‘José Feliciano’, luego de que este interpretara la canción “Niña”. “Nostalgia, melancolía, la voz potente, marcas muy bien las vocales, el vibrato es de profundidad, creo que la armonía vocal que tiene Feliciano , que puede ser a gran orquesta, puede ser a capela o puede ser simplemente acústico con una guitarra, me da 100% el personaje”, había comentado el presentador del festival Viña del Mar, acerca del show del peruano.

Por su parte, Myriam Hernández eligió a Ricky Santos, imitador de Luis Miguel, como segundo finalista. “¡Gracias! Muchas gracias a todos, estoy muy contento, muy agradecido, estoy feliz, estoy nervioso. Vamos con mucha fe de que las cosas se pueden lograr, los sueños se pueden lograr”, señaló el artista nacido en Osorno.

Finalmente, Cristián Riquelme se incluyó para la última etapa al rockero ‘Brian Johnson’. “Una tremenda emoción para mí, yo creo que todos mis compañeros merecen estar en el mismo lugar que yo, son todos tan buenos. Quiero dar las gracias a Brian Johnson y a AC/DC por todos los años que nos han dado rock and roll, quiero agradecer a mi familia, a toda la producción de Yo soy, al jurado, yo me he sentido muy bien aquí”, comentó el concursante.

