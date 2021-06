Tony Hale: “La verdad y la empatía rompen con la angustia”

Después de ganar una competencia, cuatro huérfanos superdotados son reclutados por el excéntrico señor Benedict para una peligrosa misión: salvar al mundo de una crisis conocida como ‘La Emergencia’, debido a la cual la gente enloquece víctima de la angustia y el caos. Es así que Reynie, Sticky, Kate y Constance deben infiltrarse en el Instituto IAVE, regentado por el enigmático doctor Curtain, para descubrir la verdad que se esconde tras sus muros.

Basada en el best seller de Trenton Lee Stewart, ‘La misteriosa sociedad Benedict’ es la nueva serie de Disney+ que se estrena mañana. Durante una mesa redonda, La República conversó con el actor Tony Hale, protagonista de la historia en la que interpreta a gemelos.

¿Qué significó para ti trabajar en esta serie?

Fue un reto interpretar a gemelos, es algo que nunca había hecho. Fue emocionante, pero también difícil y raro. Al momento de preparar los personajes tuve que encontrar en cada uno pedacitos con los que resonara individualmente, y eso me ayudó a hacer un retrato más real y particular de cada uno.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con niños?

Son niños maravillosos, tengo mucho respeto de trabajar con ellos. No solo son increíblemente talentosos, sino que tienen una actitud maravillosa y esta perspectiva de vida todo el tiempo. Siempre estuvieron conscientes de que estaban entrando a una gran serie con todo el peso que eso puede tener y en medio de una pandemia, en un momento en que nadie podía regresar a su casa.

Estuvimos cinco meses viviendo y compartiendo con sus padres. Ellos solo entraron, asumieron el reto y me encantó que tuvieran tan buena disposición.

¿Cómo hiciste para interpretar gemelos y hacerlos diferentes el uno del otro?

Fue muy divertido trabajar con el diseñador del vestuario. El outfit de uno de los gemelos era como muy oscuro, lleno de azules, y el de Benedict lleno de verde, más confortable. Como actor, cuando te dan el vestuario no puedes evitar entrar en personaje.

Sabemos que sufres de angustia y ansiedad. ¿Cómo has lidiado con esta condición en este tiempo de pandemia?

He sufrido ansiedad toda mi vida y he hecho muchas terapias en las que adquirí un montón de herramientas para aprender a lidiar con ello. Y este año he tenido muchas oportunidades para sacar esa caja de herramientas.

Hay una alrededor de la cual orbito cuando salta la pregunta ¿qué pasa si hago esto? Entonces, me respondo a mí mismo que eso no está pasando ahorita, aterrizo y recuerdo dónde estoy en ese momento. Por ejemplo, ahora estoy hablando sobre la serie, es como un recordatorio constante de que estoy en el presente.

Otra herramienta que uso es activar los cinco sentidos, si me encuentro muy ansioso o perdido me pregunto qué veo, escucho, huelo, qué toco. Específicamente en la historia, el señor Benedict está obsesionado con la verdad, también se habla del dolor y la angustia y cómo estas voces de la verdad y la empatía rompen con eso y lo atraviesan.

¿En algún momento sentiste que podía haber un paralelo entre ‘La Emergencia’ y la pandemia por el Covid-19?

Justo cuando iniciaron las grabaciones de la serie, comenzó la crisis por la pandemia, que también generó una crisis de ansiedad. En la historia, Benedict descubre a estos cuatro niños que no tienen superpoderes, pero son capaces de canalizar su empatía y, después de este año de pandemia, eso es un superpoder, es lo que hace la diferencia. Por eso, mientras grabábamos la serie era inevitable encontrar paralelos en todo esto. Escuchabas muchas noticias de catástrofes en el mundo y te preguntabas ¿dónde está la empatía? De eso trata esto, las voces de la empatía son las que importan, para mí es un claro paralelo.

¿Cuál fue tu parte favorita de la serie?

Ver lo que los demás artistas traían, los de vestuario, los de producción, los actores, incluso con los libretos, todos los días llegaba uno nuevo, me encantaba ese elemento sorpresa. Creo que hay muchas cosas que harán que los espectadores estén atentos: la aventura, la emoción, pero también el mensaje, pues, considerando que este año ha sido muy aterrador, la verdad y la empatía de ciertas voces son capaces de romper con esto. Creo que esa es una verdad universal y quisiera que las personas recuerden esto.