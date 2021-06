Stephen Amell, protagonista de Arrow, fue echado del avión tras gritarle a su esposa

El actor Stephen Amell conocido por su papel de Oliver Queen en la serie Arrow, se ha visto envuelto en un agrio incidente el día en que fue expulsado del avión por haber ejercido violencia verbal contra su esposa, Cassandra Jean, informó el portal TMZ.

Según se supo, la estrella de Hollywood había adquirido boletos en la compañía Delta, para hacer su retorno el lunes 21, desde Austin (Texas) a Los Ángeles (California), tras haber asistido al Festival de Televisión ATX 2021.

No obstante, antes de iniciar el vuelo, Stephen Amell y Cassandra Jean comenzaron a discutir, y luego este comenzó a alzar cada vez más la voz. La azafata a cargo le pidió en reiteradas ocasiones que se calmara, pero él la ignoró.

Otro portal, Page Six citó fuentes que afirmaban que el actor parecía estar ebrio. Y ante su negativa de tranquilizarse fue escoltado a la salida por varios asistentes de vuelo.

El 23 de junio, Stephen Amell recurrió a su cuenta de Twitter para brindar su versión de lo ocurrido, e insistió en que cooperó en todo momento y no fue coaccionado para bajar del avión.

“Mi esposa y yo discutimos el lunes por la tarde en un vuelo de Delta de Austin a Los Ángeles. Me pidieron que bajara la voz y lo hice. Aproximadamente 10 minutos después me pidieron que abandonara el vuelo. Y lo hice de inmediato. No me sacaron a la fuerza”, afirmó.

23.6.2021 | Tweet de Stephen Amell sobre incidente en vuelo de Delta. Foto: Stephen Amell / Twitter

Continuó: “Volví a reservar en un vuelo de Southwest 2 horas más tarde y viajé a casa sin ningún otro problema. Dejé que mis emociones se apoderen de mí, fin de la historia”. Luego, para terminar, agregó: “Debe de estar flojo el ciclo de noticias”.

