Rebeca Escribens inicia programa con divertida coreografía: “Preparándome para Reinas del show”

Rebeca Escribens sorprendió a sus televidentes al dar inicio al programa que conduce bailando al ritmo de la canción “Man! I feel like a woman”, de la canadiense Shania Twain. La presentadora de América espectáculos demostró algunos pasos de baile frente a las cámaras y arrancó carcajadas de todos los presentes en el set.

“¡Vamos al fin de semana!”, expresó la conductora antes de iniciar su actuación. “Estoy preparándome para las Reinas del show, luego les traigo un notición”. bromeó entre risas.

Momentos después, Rebeca Escribens recibió un pergamino de parte del nuevo reality de América televisión, como invitación de Gisela Valcárcel a ser parte de la nueva temporada. Sin embargo, la actriz de 44 años se negó a acudir al llamado. “No, no voy a estar”, comentó.

Rebeca Escribens feliz por el regreso de Federico Salazar a la televisión

El periodista Federico Salazar retornó a la conducción del noticiero de América televisión luego de varias semanas de permanecer con descanso médico debido a que contrajo la COVID-19. Rebeca Escribens no dudó en expresar su emoción y dedicó emotivas palabras a su amigo y compañero de trabajo.

“Fede, me he venido de fiesta para celebrar tu vida mi rey, te he llorado mucho, ya te lo dije. Estoy feliz de verte y sobre todo escuchar a la Katita contenta, ver a mi Vero con una sonrisa. Me voy a poner a llorar porque de verdad hay que celebrar la vida siempre”, afirmó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.