Magaly Medina revela que fue víctima de robo por parte de su asistente de confianza

Durante la última emisión de Magaly TV, la firme, Magaly Medina sorprendió a los televidentes al confesar que hace muchos años sufrió el robo de su dinero por parte de su exasistente y amiga.

Luego de comentar en su programa la triste situación por la que está pasando Leslie Shaw al revelar que una excolaboradora y fan suya amenaza con difundir contenido íntimo de la cantante, Medina se solidarizó con ella y mostró su respaldo al relatar que en una oportunidad también fue víctima de estafa por parte de una persona en la que depositaba su entera confianza.

“Creo que nosotros no tenemos que ser muy confiados, a mí me pasó personalmente hace muchos años. Mi asistenta de 17 años me robó sistemáticamente todo”, comenzó diciendo la conductora.

Asimismo, agregó las consecuencias no solo monetarias que le produjo esta experiencia. “Se quedó con mucha documentación privada y particular que me ha generado muchísimos daños colaterales, económicos y psicológicos también. Me dejó totalmente endeudada con deudas que supuestamente pagaba porque además yo por la confianza y los años y el cariño le daba los cheques. Se los firmaba al portador, imagínense, esas cosas pasan definitivamente”, se lamentó Medina.

Por otro lado, rescató a los seguidores con los que cuenta Leslie Shaw en las plataformas virtuales para hacer pública su denuncia. “En la época en que yo supe esto no habían estas redes sociales como tiene hoy la oportunidad Leslie Shaw de denunciarlo públicamente y de que a esta persona le caiga todo el peso de la ley. Pero no solo eso, porque creo que la gente, el público, va a ser el principal censor de esta persona.”, finalizó la conductora.

