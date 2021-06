La voz Perú: ahijada del ‘Zambo’ Cavero se presenta para continuar el legado del criollo

La nueva temporada de La voz Perú sigue cautivando a los televidentes con el talento de los participantes que asisten al show en busca de una oportunidad en su carrera musical. Por ejemplo, este jueves, Paloma Torres se paró en el escenario de este programa de canto para tentar una oportunidad en los equipos.

Lo llamativo de esta artista era que llegaba con el rótulo de ser ahijada del gran Arturo ‘Zambo’ Cavero . Fue la propia Pamela Torres quien lo dio a conocer en la entrevista previa antes de su presentación y aseguró que su presencia en el show era para continuar con el legado del histórico criollo.

La joven interpretó una versión en vals de “Hoy tengo ganas de ti” y casi de inmediato hizo que los cuatro jurados aprieten el botón y volteen sus sillas. Al terminar el tema, Paloma se mostró muy emocionada de haber convencido a los cuatro coach, quienes no dudaron en rendirse ante su talento.

“Mi querida, has dado una buena presentación. Te has desbordado. Si vienes a este equipo yo te voy a guiar para que no te desbordes, sino para que contengas tanta pasión que tienes. No sé si aprenderás lo mismo en los otros equipos, pero yo creo que me puedes ayudar. Me falta tu voz en mi equipo y tú ya me conoces”, indicó Eva Ayllón.

Como era de esperarse, la joven artista terminó eligiendo a la criolla peruana como su entrenadora para la siguiente fase del programa. Ambas cantantes se ubicaron en el centro del escenario para celebrar su continuidad en el reality.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.