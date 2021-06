Itatí cantoral vuelve a interpretar a Soraya Montenegro para JB en ATV

Aprovechando su estadía en Lima, Itatí Cantoral ha sido invitada a distintos canales de televisión. Pero, sin duda, una de sus apariciones más esperadas se transmitirá este sábado 26 de junio por la señal de ATV.

La actriz mexicana, recordada por su inolvidable papel como Soraya Montenegro en María la del barrio, visitó a ’La tía Gloria’, personaje que interpreta Jorge Benavides en su programa JB en ATV. En la divertida secuencia, como adelantó Magaly TV, la firme, la interpreté volverá a reencarnar a la villana de la telenovela.

“Siempre los villanos tienen el chiste porque hacen las maldades, pero no hay villano si no hay protagonistas, no hubiese habido una Soraya si no hay, obviamente, una María”, sostuvo la actriz.

Se adelantó también que el elenco del programa humorístico hará una audición interpretando la recordada escena de María la del barrio ante los ojos de la mismísima Itatí Cantoral. Walter ’Cachito’ Ramirez y Dayanita hicieron su mejor esfuerzo por darle vida a la villana de la telenovela, mientras que Carolain Cawen, Gabriela Serpa y Fátima Segovia cumplían el rol de Alicia Montalbán, la joven con discapacidad a la que Montengro ataca en escena.

El elenco se mostró encantado con la presencia de la estrella internacional y con la oportunidad de recrear su famosa escena. “A mí me parece que es una de las mejores escenas mexicanas que he visto en mi vida. Es una escena dramática, pero que te da risa. Yo la veo y me río, realmente. O sea, no sufro con lo que veo, sino me da risa”, señaló Cawen.

Asimismo, Cantoral impartió clases sobre cómo dar bofetadas en escena, y se animó a realizar una coreografía junto al elenco de JB n ATV del remix “Madita lisiada”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.