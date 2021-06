Esto es guerra: Mario Irivarren sufrió lesión en el hombro tras peligrosa maniobra

Pese a las constantes críticas que reciben a diario, los integrantes de Esto es guerra enfrentan en cada edición del programa difíciles retos que ponen en peligro hasta su integridad física. Esta vez, fue Mario Irivarren quien sufrió una pequeña lesión en la última edición del show.

El participante se encontraba realizando la prueba Guerrero ninja, la cual se trataba de atravesar un circuito lleno de peligrosos obstáculos. Cuando la pareja de Vania Bludau estaba por terminar, un giro con su brazo izquierdo le produjo un fuerte dolor.

Al terminar con la prueba, Mario tuvo que ser asistido por el personal médico del reality y también fue asistido por uno de sus compañeros. Por suerte, Irivarren logró bajar por sus propios medios y alcanzó a hacer un gesto positivo al levantar su pulgar.

Mario Irivarren no piensa en matrimonio con Vania Bludau

A pesar de mostrar su amor a sus miles de seguidores en redes sociales, la pareja conformada por Mario Irivarren y Vania Bludau aún no piensan en dar el siguiente paso. Esto fue aclarado por el propio integrante de Esto es Guerra hace unos días atrás.

“¿Qué es el matrimonio? No es algo que le quite el sueño, un papel no te asegura eso. El compromiso que tienes con una persona no es firmar un papel. Tenemos cinco meses”, indicó para Estas en todas.

