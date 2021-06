Yiddá Eslava sobre la reacción de Julian Zucchi en el temblor: “Inmovilizado del miedo”

Julian Zucchi y Yiddá Eslava compartieron nuevas imágenes de su experiencia con el temblor que se registró en Lima la noche del último martes. La pareja utilizó las redes sociales para hablar sobre sus reacciones ante el evento sísmico.

En el video que compartieron se puede ver a los actores recogiendo a sus menores hijos de la cama y juntándose en el pasillo de su hogar hasta que pasara el suceso.

La ex chica reality explicó a sus seguidores por qué pedía a su pareja mantener la calma repetidamente. Según comentó en la publicación de Instagram, el argentino se encontraba muy asustado y quería tranquilizarlo: “Logré captar el momento cuando estaba inmovilizado del miedo”.

“Yo no dije nada, no emití ninguna palabra. Yo estaba muerto de miedo, pero no quería decir nada por Tomás y por Maro”, agregó Julian Zucchi en el clip.

Yiddá Eslava llamó a la calma a sus seguidores y reflexionó sobre la importancia de los simulacros de sismo: “Más allá de todo, hay que empezar a tomar los simulacros con responsabilidad y tener un plan de casa. Como ves en las imágenes cada uno con un crío”.

Tan solo minutos después del fuerte temblor, la pareja compartió en redes sociales una grabación que obtuvieron de las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda. En las imágenes se pueden ver los momentos de terror que vivieron la noche del 22 de junio.

Julian Zucchi bromeó sobre su reacción ante el movimiento telúrico. Manifestó que no está acostumbrado a fenómenos de tal magnitud: “Solo quiero aclarar que en Argentina no hay temblores, ja ja, recién me vuelve el color al rostro”.

